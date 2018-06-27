Vapur seferleri iptal! İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi! İşte o seferler…

İstanbul’da yoğun sis nedeniyle bazı şehir hatları seferleri iptal edildi. Beykoz,- Eminönü, Rumelikavağı- Eminönü ve Çubuklu-Beykoz arabalı vapur seferi iptal edildi.
07:20 Rumeli Kavağı-Eminönü seferimiz, 07:55 hareket saati ile İstinye-Eminönü olarak yapılacaktır.
07:20 itibariyle İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattımız karşılıklı olarak başlamıştır.
07:20 Rumeli Kavağı-Eminönü seferimiz hava muhalefeti nedeniyle yapılamamaktadır.
İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattımız hava muhalefeti nedeniyle 07:00 itibariyle karşılıklı olarak iptal edilmiştir.
07:00 Beykoz-Eminönü seferimiz hava muhalefeti nedeniyle yapılamamaktadır.