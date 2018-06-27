Vapur seferleri iptal! İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi! İşte o seferler…

Vapur seferleri iptal! İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur ve arabalı vapur seferleri iptal edildi. Şehir hatları A.Ş. sosyal medya hesabından iptal edilen seferleri paylaştı. İşte iptal edilen o seferler...