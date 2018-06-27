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Vapur seferleri iptal! İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi! İşte o seferler…

Vapur seferleri iptal! İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur ve arabalı vapur seferleri iptal edildi. Şehir hatları A.Ş. sosyal medya hesabından iptal edilen seferleri paylaştı. İşte iptal edilen o seferler...

android-time 08:32 27 Haziran 2018
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Vapur seferleri iptal! İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi! İşte o seferler…
Vapur seferleri iptal! İstanbul'da sis nedeniyle bazı vapur ve arabalı vapur seferleri iptal edildi. Şehir hatları A.Ş. sosyal medya hesabından iptal edilen seferleri paylaştı. İşte iptal edilen o seferler...

İstanbul’da yoğun  sis  nedeniyle bazı şehir hatları seferleri iptal edildi. Beykoz,- Eminönü, Rumelikavağı- Eminönü ve Çubuklu-Beykoz arabalı vapur seferi iptal edildi.

07:20 Rumeli Kavağı-Eminönü seferimiz, 07:55 hareket saati ile İstinye-Eminönü olarak yapılacaktır.

07:20 itibariyle İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattımız karşılıklı olarak başlamıştır.

07:20 Rumeli Kavağı-Eminönü seferimiz hava muhalefeti nedeniyle yapılamamaktadır.

İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattımız hava muhalefeti nedeniyle 07:00 itibariyle karşılıklı olarak iptal edilmiştir.

07:00 Beykoz-Eminönü seferimiz hava muhalefeti nedeniyle yapılamamaktadır.

sehir-hatlari
Son güncelleme: android-time 08:4827.06.2018
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