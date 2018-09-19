Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yarın düzenlenecek "Evrensel Aşura Matem Merasimi" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

android-time 20:47 19 Eylül 2018
Haberler Gündem
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yarın düzenlenecek "Evrensel Aşura Matem Merasimi" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde saat 10.00 ile 13.00 saatleri arasında
düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı güzergahlarda değişikliğe gidilecek. Buna göre, saat 06.00’dan etkinlik bitimine kadar Basın Ekspres Yolu
Atatürk Havalimanı istikameti Güneşli Köprü’den Küçükçekmece Fatih Caddesi’ne katılım ve Güneşli Köprü üzeri Mimar Sinan Caddesi Bağcılar’dan gelen istikamet trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, alternatif olarak Basın Ekspres Yolu’na yönlendirilecek.

AA

Son güncelleme: android-time 20:4919.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar