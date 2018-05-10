İstanbul’da bir milyonluk sigara likiti ele geçirildi

İstanbul Polisi'nin bir işyerine düzenlediği baskında piyasa değeri 1 milyon lira olan 18 bin elektronik sigara likidi ele geçirdi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Ekipler, Ümraniye’de bir adreste kaçak sigara likidi olduğunu belirledi. Adres fiziki takip yöntemiyle izlemeye alındı. Çalışmalarda belirlenen adreste çok sayıda elektronik sigara likidi bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine adrese baskın düzenlendi. Operasyonda koliler içerisinde 18 bin adet sigara likidi ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik sigara likitinin piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, ele geçirilen likitlerin Emniyet deposuna götürüldüğü belirtildi.