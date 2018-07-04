İstanbul’da çaldı, Suriye’de satacaktı

İstanbul’dan çaldığı araçları kamyonete yükleyerek önce Şanlıurfa’ya ardından Suriye’de terör örgütü PYD kontrolündeki bölgeye satmayı planlayan bir şüpheli suçüstü yakalandı.

İstanbul Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Pendik, Arnavutköy ve Bayrampaşa ilçelerinde çalınan 3 aracı bulmak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen ekipler oto hırsızının kimliğini belirledi. Teknik ve fiziki takip başlatan polis ekipleri çalıntı araçları TIR’a yükleyerek İstanbul’dan çıkacağı esnada şüpheli Murat Ö.’yü suçüstü yakaladı.

5 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli emniyette sorguya alınırken, çalıntı araçlar ise incelendi. Yapılan incelemelerde araçların Pendik'te çalınan Onur M.’ye Bayrampaşa'da çalınan Veysel D.’ye Arnavutköy'de çalınan Mehmet Y.’ye ait olduğu belirlendi.

ARAÇLAR PYD BÖLGESİNE Mİ GİDECEKTİ?

Emniyette yapılan sorgulamalarda ve polis araştırmalarında şüphelinin araçları Şanlıurfa'ya götürüp oradan teker teker Suriye sınırına sokmayı planladığı ortaya çıktı. Türkiye’den çaldığı araçları Suriye’de terör örgütü PYD kontrolündeki bölgelere satmayı planladığı iddia edilen şüpheli Murat Ö.’nün şebeke üyesi olduğu üzerinde duruluyor.

BİRÇOK ARAÇ ÇALINIP SURİYE’YE GÖTÜRÜLMÜŞ

Öte yandan edinilen bilgilere göre sahte evraklar düzenleyerek araçları kendi adına kayıtlıymış gibi valilikten izin aldıkları iddia edilen Oto Hırsızlarının bu yöntemle çok sayıda aracı Suriye’ye götürdüğü öğrenildi.