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İstanbul’da çalınan araç Suriye’de bulundu

İstanbul'da, park halindeyken çalınan ve Suriye'ye götürüldüğü tespit edilen otomobil, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan yurda getirilerek sahibine teslim edildi.

android-time 12:07 22 Ağustos 2018
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İstanbul’da çalınan araç Suriye’de bulundu
İstanbul'da, park halindeyken çalınan ve Suriye'ye götürüldüğü tespit edilen otomobil, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan yurda getirilerek sahibine teslim edildi.

1 Haziran’da A.A’nın evine giren bir şüpheli, buradan aldığı kontak anahtarıyla ev sahibinin park halindeki otomobilini çaldı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri o aracın peşine düştü. Ekipler yaptığı çalışmada, aracın Suriye'de olduğunu belirledi. Otomobili Yusuf Y.'nin önce Gaziantep’e daha sonra Kilis'e götürdüğü arından Suriye'ye geçirdiği anlaşıldı. Şüphelinin ise aracını sınır kapısından geçirdikten sonra yaya olarak döndüğü anlaşıldı. Yusuf Y. Gaziantep'te düzenlenen baskınla yakalandı.

Araç sahibine teslim edilirken, emniyette işlemleri tamamlanan Yusuf Y. adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 100 bin lira değerindeki otomobili Suriye'ye geçiren şüpheli serbest bırakıldı.

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