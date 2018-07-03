İstanbul’da can pazarı

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Esenyurt'ta, dengesini kaybeden Suriyeli uyruklu bir kişi atık su kanalına düştü. Baygınlık geçiren kişiyi çevredekiler kurtarırken yaşananlar kameraya yansıdı.

android-time 11:37 3 Temmuz 2018
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Esenyurt'ta, dengesini kaybeden Suriyeli uyruklu bir kişi atık su kanalına düştü. Baygınlık geçiren kişiyi çevredekiler kurtarırken yaşananlar kameraya yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre atık su kanalı çevresinde tahta parçası toplayan Suriye uyruklu bir kişi, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden atık su kanalına düştü. Baygınlık geçiren kişi sudan çıkamadı. Suriyelinin yardımına ilk önce çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi de sevk edildi. İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan kişi, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(DHA)

Son güncelleme: android-time 11:4103.07.2018
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