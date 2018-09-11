İstanbul’da yine yol çöktü…

Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da, alt yapı eksikliğinden kaynaklanan sorunlar artık sıradan bir hal aldı. Düzgün yapılmadığı için çöken yollar ve binalar şehrin rutini haline geldi. 20 Temmuz'da Vodafone Park Stadı yanındaki Dolmabahçe Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, 2 Ağustos'ta ise Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu Caddesi'nde, 12 Ağustos'ta ise Nispetiye Caddesi'nde çöken yollara son olarak Fatih'te eklendi. TIR’ların geçiş güzergahı olan Aksaray Küçük Langa Caddesi üzerindeki yol çöktü.

İstanbul Fatih'te yol çöktü

İstanbul Fatih'te TIR’ların geçiş güzergahı üzerindeki yol çöktü, yolda bazı araçlar mahsur kaldı. Olay, Fatih Aksaray Küçük Langa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bilinmeyen bir sebepten çökme meydana geldi. Yolun Samatya yönüne giden kısmı tamamen trafiğe kapatılırken, çökmenin meydana geldiği güzergahı kullanan tırlar yolda mahsur kaldı. Yolu çöktüğünü gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekipler yolun her iki yönüne de güvenlik şeride çekerek çalışmalara başladı. Alt yapı çalışmalarının devam ettiği yolda araçların trafik akışının farklı güzergahlardan sağladığı öğrenildi.

12 Ağustos’ta Nispetiye Caddesi’nde yol çöktü

İstanbul Beşiktaş Nispetiye Caddesi’nde yolda çökme meydana gelmişti. Olay yerine gelen İBB ekipleri güvenlik şeridini genişleterek çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 metre çapındaki çukurun etrafını kazan ekipler bir süre çukuru doldurmuştu…

24 Temmuz’da Maltepe’de yol çöktü, otobüs çukura düştü

İstanbul Maltepe'de yağmur nedeniyle çökme meydana gelen yolda bir İETT otobüsünün tekeri çukura düştü. Yolcusu bulunmayan otobüs vinç yardımıyla kurtarılırken, olayda yaralanan olmamıştı…

24 Temmuz’da Beyoğlu'da bina çökmüştü!

İstanbul Beyoğlu’da 4 katlı bir bina, yanında yapılan inşaat çalışması nedeniyle çökmüştü. Toprak kaymasının başlamasıyla birlikte binanın tahliye edilmesi büyük bir faciayı önlemişti. Çöken binanın kaçak olduğu öğrenildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, çöken bina ile tehdit altında bulunan iki binadaki 29 aileyi çevredeki otellere yerleştirdiklerini söyledi. Çöken binanın yanındaki alanın futbolcu Arda Turan’ın oteli için kazıldığı belirtildi.

20 Temmuz’da Dolmabahçe'de yol çökmüştü!

İstanbul Dolmabahçe Meclis-i Mebusan Caddesi’ndeki Vodafone Park stadının önünden geçen yolda çökme meydana gelmişti.İBB tarafından yapılan açıklamada, “Kabataş Dolmabahçe yolu üzerinde İnönü stadı ön tarafında meydana gelen çökme ile ilgili olarak yapılan ilk tespitlerde asfalt altındaki deformasyondan meydana geldiği anlaşılmıştır. Asfalt kaplama ile zemin arasındaki kaymanın nedeni araştırılıyor. Çökme olan bölgede yeni bir çökme ihtimali bulunmuyor. Yol Bakım Onarım, İSKİ, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri olay yerinde çalışmalarına başladı. Yol kısa sürede trafiğe açılacak” denilmişti