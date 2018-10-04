İstanbul’da dehşet! Araçla vatandaşların arasına daldı

İstanbul Küçükçekmece'de polisten kaçan uyuşturucu satıcıları araçla kaldırımdaki vatandaşları ve polisleri ezdi. 5 kişiyi ezen şüpheliler polis tarafından yakalandı. Öte yandan önceki gün Bakırköy'de kız arkadaşını darp ettikten sonra lüks cipini yayaların üzerine sürerek, 6 kişiyi yaralayan Görkem Sertaç Göçmen çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 30 Eylül günü saat 14.30 daha önce uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan G.M isimli şüpheliyi takibe aldı. Takip sırasında bir otomobilden farları açıp kapayarak işaret verilmesi üzerine G.M kaçmaya başladı. Polis, otomobile binen şüphelileri durdurmak için silahlarını çekti. Şüpheliler kaldırıma çıkarak polislerin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi ezdi. Bir süre sonra duran otomobilin önü yine polisler tarafından kesildi. 4 zanlı yere yatırılarak kelepçelendi. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 12 gram bonzai ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklanırken 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

DHA