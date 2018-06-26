İstanbul’da dolunun adı bile yetti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış açıklamasının ardından uzmanlardan gelen 'ceviz büyüklüğünde dolu yağabilir' uyarısı İstanbulluları alarma geçirmişti. İlerleyen saatlerde AKOM tekrar bir açıklama yaparak, dolu riskinin azaldığını ancak yoğun yağışın İstanbul ve çevresinde etkili olabileceğini açıkladı. İstanbulluların 'ceviz büyüklüğünde dolu yağacak' korkusu ise ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

İstanbul’da verilen dolu alarmından sonra vatandaşlar araçlarını korumak için ilginç yollara başvurdu. Binlerce kişi ise kapalı otoparklara akın etti. Şehir genelinde neredeyse tüm kapalı park yerleri doldu. Üst geçitlerin altından, balkon altlarına kadar kentte hemen her yer park edilmiş araçlarla doldu taştı. Dolu alarmıyla caddelerde ve sitelerde ilginç görüntüler ortaya çıktı. AKOM’dan akşam saatleriden gelen ”Tehlike geçti, İstanbul’da dolu beklenmiyor” şeklindeki son açıklaması bile vatandaşın ‘battaniyeli, kartonlu’ önlemini sonladırmadı. DOLU YERİNE YAĞMUR YAĞDI Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sağanak yağmur uyarılarında bulunmuştu. İLGİLİ HABER Son dakika... AKOM dolu riskinin azaldığını açıkladı Akşama doğru İstanbul’un çeşitli noktalarında sağanak yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar saçakların altında bekleyerek, bazıları ise ellerindeki poşet ve çantaları başlarına tutarak yağmurdan korunmaya çalıştı. DHA GEÇEN YIL ARAÇLAR ZARAR GÖRMÜŞTÜ İstanbul’da geçen yıl 27 Temmuz’da meydana gelen ve yaklaşık 20-25 dakika süren şiddetli dolu yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelmiş, hava trafiğinde de aksamalar olmuştu. Yağış nedeniyle çok sayıda araçta ciddi hasarlar oluşmuştu.