İstanbul’da dolunun adı bile yetti

İstanbul’da verilen dolu alarmından sonra vatandaşlar araçlarını korumak için ilginç yollara başvurdu.
Binlerce kişi ise kapalı otoparklara akın etti. Şehir genelinde neredeyse tüm kapalı park yerleri doldu.
Üst geçitlerin altından, balkon altlarına kadar kentte hemen her yer park edilmiş araçlarla doldu taştı.
Dolu alarmıyla caddelerde ve sitelerde ilginç görüntüler ortaya çıktı.
AKOM’dan akşam saatleriden gelen ”Tehlike geçti, İstanbul’da dolu beklenmiyor” şeklindeki son açıklaması bile vatandaşın ‘battaniyeli, kartonlu’ önlemini sonladırmadı.
DOLU YERİNE YAĞMUR YAĞDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sağanak yağmur uyarılarında bulunmuştu.
Akşama doğru İstanbul’un çeşitli noktalarında sağanak yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar saçakların altında bekleyerek, bazıları ise ellerindeki poşet ve çantaları başlarına tutarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
DHA
GEÇEN YIL ARAÇLAR ZARAR GÖRMÜŞTÜ
İstanbul’da geçen yıl 27 Temmuz’da meydana gelen ve yaklaşık 20-25 dakika süren şiddetli dolu yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelmiş, hava trafiğinde de aksamalar olmuştu. Yağış nedeniyle çok sayıda araçta ciddi hasarlar oluşmuştu.