İstanbul’da döviz bürosu soygunu detayları ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de girdikleri döviz bürosundan 500 bin liralık döviz gasp eden Rusya ve Ermenistanlı şahıslardan oluşan çete çökertildi. Çetein kaçmasını sağlayan Metin K. isimli Türk de gözaltına alındı. Soygunun planlayıcısı konumundaki Rusya vatandaşı Khalik A.’nın 3 yıl polislik eğitimi aldığı ortaya çıktı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 Eylül’de 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde üzerinde bulunan bir döviz bürosuna otomobille gelen maskeli ve silahlı 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında incelenen güvenlik kameralarına göre şüphelilerin Esenyurt'a kaçtıkları belirlendi.

EV SAHİBİNİN POLİSİ OYALADI İDDİASI

Polis ekipleri şüphelilerin ilk etapta kaçtıkları adresi takibe aldı. Yapılan takipler sonucu şüphelilerin adreste olmadığını belirleyen polis, ev sahibini cep telefonuyla arayarak görüşmek istedi. Ev sahibi Metin K. ise kendisini arayanların polis olduğuna inanmadığını belirterek bir polis merkezinde buluşmak istedi. Bir süre polisi oyalayan Metin K. geç saatte polis merkezine giderek şüphelileri tanımadığını belirtti. Olayın ardından polis ekipleri bir yandan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, öte yandan Metin K.'yı takibe aldı.

BURSA'DA YAKALANDIYapılan takipler sonucu ekipler şüphelilerin Kadıköy'de bir ötele kayıt yaptırdıklarını ancak otelde kalmadıklarını belirledi. Çalışmalarını sürdüren ekipler şüphelilerin Bursa Gemlik'te bir otelde kaldıklarını belirledi. İstanbul'dan hareket eden Gasp Büro Amirliği ekipleri otele yaptıkları baskın sonucu Rus vatandaşı Khalik B. ile Ermenistan vatandaşı Gevorg A. gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Otel odasında yapılan aramada döviz bürosundan çaldıkları değerlendirilen 140 bin lira para ele geçirildi.

EV SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Polis ekipleri olayın akşamı polise ifade verdikten sonra Çorum'a giden Metin K.'yı da gözaltına aldı.

GASPÇI POLİSLİK EĞİTİMİ ALMIŞ

Emniyette yapılan sorgulamalarda Rus vatandaşı Khalik B.'nin polis akademisinde 3 yıl eğitim aldığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken, firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.