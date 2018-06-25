İstanbul’da durum ne? Hem AKP hem de CHP İstanbul’da kaybetti

İktidar partisi AKP, İstanbul’da yüzde 43 oyla ipi göğüsledi. 2015 genel seçimlerine göre yaklaşık 6 puan düşüş yaşadı. CHP ise yüzde 30’dan yüzde 26’ya geriledi. HDP iki puanlık artışla yüzde 12’ye yükselirken, İYİ Parti yüzde 8 oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde sonucu en çok merak edilen yerlerden biri de İstanbul'du. 16 Nisan 2017'de yapılan referandumda ‘Hayır' oyu veren İstanbul, yine ilk sırayı iktidar partisi AKP'ye verdi. Ancak AKP'ye olan destekte düşüş yaşandı. İstanbul'daki sandıkların yaklaşık yüzde 96'sı açıldığında AKP'ye verilen oyların oranı yüzde 43'tü. Bu oran 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimleri ile karşılaştırıldığında yaklaşık 6 puanlık bir gerileme anlamına geliyor. Yeni Meclis sisteminde İstanbul'a ayrılan milletvekili koltuğu sayısı da 88'den 98'e yükseltilmişti. Geçen dönem İstanbul'dan 46 milletvekili çıkaran AKP, kente ayrılan toplam vekil sayısı artmasına 43 milletvekili çıkarabildi.

HDP ÜÇÜNCÜ PARTİ OLDU

CHP de İstanbul'da kan kaybetti. Anamuhalefet partisi İstanbullu seçmenlerden yüzde 26 oy aldı. Bu durum geçen dönem 28 olan CHP'li vekil sayısının 27'ye düşmesi anlamına geliyor.

2015'teki seçimlerde yüzde 10.28 oy alan HDP ise bu seçimde oy oranını yüzde 12'ye yükselterek İstanbul'da üçüncü parti oldu. HDP, İstanbul'da 7 olan milletvekili vekili sayısını 12'ye çıkardı. MHP ise İstanbul'da 2015'teki genel seçimlerde yüzde 8 olan oy oranını korudu. 7 olan vekil sayısı ise 8'e yükseldi. Alacakları sonuç merakla beklenen İYİ Parti'nin İstanbul'dan aldığı oy oranı da yüzde 8 oldu. Bu sonuçla oluşan yeni Meclis'e İstanbul'dan 8 İYİ Parti'li milletvekili girdi.

İTTİFAKLAR 51'E 36

Sonuçlara ittifaklar üzerinden bakıldığında ise toplam yüzde 51 oy alan Cumhur İttifakı'nın İstanbul'dan çıkardığı milletvekili sayısı 51 oldu. Yüzde 36 oy alan Millet İttifakı ise 36 milletvekili kazandı.