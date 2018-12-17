Eşini öldürdü sonra kendini vurdu

İstanbul Bağcılar’da Hakkı T. boşanma aşamasındaki eşi Meral T.’yi sokak ortasında öldürdükten sonra intihar teşebbüsünde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Meral T.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Hakkı T. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Meral T. (45) ile Hakkı T. (48) çifti 25 yıldır evliydi. Çift arasında bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşanıyordu. Yaşanan tartışmalar artınca Meral T. yaklaşık 3 ay önce annesinin Bağcılar’daki evine yerleşti.

Özel bir üniversitede temizlikçilik yapan Meral T. eşinden boşanmak istediğini söyleyince ikili arasında tekrar tartışmalar yaşanmaya başladı. Sabah saatlerinde ise işe gitmek için evinden ayrılan Meral T. sokakta eşi Hakkı T. ile karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından tabancasını çıkartan Hakkı T., eşine peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Meral T., olay yerinde hayatını kaybetti. Hakkı T. de elindeki silahla intihar girişiminde bulundu.

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Silah seslerini duyan komşuları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından Meral T.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Hakkı T. ise ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hakkı T.'nin tedavisi ise sürüyor.