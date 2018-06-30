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İstanbul’da feci kaza: Yaralılar var

Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yoğun trafik oluştu.

android-time 22:13 30 Haziran 2018
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Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yoğun trafik oluştu.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Beşiktaş Balmumcu’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Balmumcu’dan Beşiktaş istikametine ilerleyen 34 EE 4772 plakalı otomobilin sürücüsü Burak K.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç 34 KZ 0913 plakalı otomobile çarptı.

Foto: DHA

Foto: DHA

TRAFİK KİLİTLENDİ

Arkadan gelen üç aracın sürücüsü de duramayarak kazaya karıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Balmumcu’da trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazada yaralanan Burak K., Ferhat K., Cemil K. ve  Leyla M. ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasıyla normale döndü. DHA

Son güncelleme: android-time 22:1630.06.2018
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