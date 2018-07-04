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İstanbul’da feci kaza

İstanbul Eyüp'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu oluşan trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

android-time 02:17 4 Temmuz 2018
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İstanbul’da feci kaza
İstanbul Eyüp'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu oluşan trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza  D-100 Karayolu Edirnekapı mevkiinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden 34 LE 1864 plakalı motosiklet ile 34 RL 9469 plakalı otomobil çarpıştı.

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Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle sürüklenen motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, otomobil ve motosikletin olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü. DHA

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Son güncelleme: android-time 02:3704.07.2018
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