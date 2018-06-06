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İstanbul’da feci olay! Üzerine inşaat asansörü düştü!

İstanbul Bayrampaşa'da yol kenarında minibüs bekleyen Abdullah İnce'nin (62) üzerine kamyondan düşen inşaat asansörü devrildi. Feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

android-time 00:22 6 Haziran 2018
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İstanbul Bayrampaşa'da yol kenarında minibüs bekleyen Abdullah İnce'nin (62) üzerine kamyondan düşen inşaat asansörü devrildi. Feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Hal yolu Bayrampaşa Otogar istikametinde meydana geldi. Yol kenarında minibüs bekleyen Abdullah İnce’nin (62) üzerine Ali Sapancı yönetimindeki kamyonun kasasındaki inşaat asansörü düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İnce olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak İnce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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OLAY ANI KAMERADA

Feci kaza, güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Kamyondan düşen asansör İnce’nin üzerine devriliyor. Olay sonra çevredeki vatandaşlar İnce’nin yardımına koşuyor.  DHA

Son güncelleme: android-time 00:2306.06.2018
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