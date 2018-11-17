İstanbul’da garip gasp

İstanbul Zeytinburnu’nda para nakil aracının önünü kesen bıçaklı sopalı gaspçılar araçta bulunan 1 milyon lira yerine sadece güvenlik görevlisinin elindeki silahı alarak kaçtı. Güvenlik görevlisini bıçaklayarak gasp ettikleri iddia edilen 7 kişi polis tarafından yakalanırken, çok sayıda silah ele geçirildi.

Zeytinburnu, Çırpıcı mahallesi, Modabağ sokak üzerinde 11 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen gasp olayında bir marketin para taşıma aracının önü bıçaklı ve sopalı kişiler tarafından kesildi. Şüpheliler araçta bulunan bir şoför ve bir güvenlik görevlisini zorla araçtan indirdi. Olay sırasında güvenlik görevlisi E.B.T.’yi bacağından bıçaklayan şüpheliler araçta bulunan MP-5 makineli tüfek ile bir adet tabancayı alarak olay yerinden kaçtı. Hırsızlar para nakil aracının 81 marketten topladığı yaklaşık 1 milyon liraya ise dokunmadı.



EVLERİNDE KALEŞNİKOF ÇIKTI

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada para nakil aracından çaldıkları MP-5 otomatik tüfek ve bir tabancanın yanı sıra bir adet kaleşnikof otomatik tüfek, bir tabanca, bir kuru sıkı tabanca ile bir gaz bombası ve silahlara ait toplam 73 mermi ele geçirildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı sürdüğü öğrenildi.