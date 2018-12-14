İstanbul’da gaspçı dehşeti.. İki İranlı kaçtı… | Son dakika haberleri

İstanbul Fatih’te İranlılara ait turizm acentesinde yaşanan gasp olayı akıllara durgunluk verdi. Acenteye giren biri kadın 4 şüpheli, acente çalışanını koli bandıyla bağladıktan sonra yaklaşık 300 bin lirayı gasp etti. Şüphelilerden birisi kadın ikisi kaçarken, acente içerisinde kalan iki şüpheli ise gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan İranlılara ait turizm acentesine 9 Aralık pazar günü biri kadın 4 kişi girdi. Acentede çalışanıyla bir süre sohbet eden şüpheliler, ardından çalışana saldırdı. Acente çalışanını darp ettikten sonra koli bandıyla bağlayan şüphelilerden biri kasaya yöneldi. Kasada 50 bin dolar, 30 bin lira ve 3 milyon 760 bin İran tümeni çalan bir şüpheli ile yanındaki kadın kaçarken, iki şüpheli ise acentede kilitli kaldı.

Acenteden sesleri duyan bir apartman görevlisi ise durumu önce acente sahiplerine ardından polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından İran uyruklu M.T. ve A.R. isimli iki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 5 bin 200 dolar, 3 milyon 760 bin iran tümeni ele geçirildi. Acentede koli bandıyla bağlanarak etkisiz hale getirilen çalışan da kurtarılırken, ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

SOYGUNCU ESKİ ÇALIŞAN ÇIKTI

Olay yerine gelen acente sahipleri ve polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde soygunu planlayan şüphelinin acentenin eski çalışanı Khalil G. olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden İran uyruklu A.R. savcılığın talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, pazartesi günü adliyeye sevk edilen İran uyruklu M.T. ‘Nitelikli yağma' suçundan tutuklandı. Polis ekipleri yaklaşık 300 bin lirayı alarak kaçan Khalil G. ve yanındaki kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.