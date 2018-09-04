İstanbul’da genç kadının tek teker terörü kamerada

Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde ve tünellerde motosikletli bir kadın, akan trafikteki araçların arasında tek teker üstünde terör estirdi. Herkesin canını tehlikeye atan sürücü o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde motosikletli bir kadın, trafikte akan araçların arasında tek tekerlek üzerinde metrelerce gitti. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan kadın, trafikte adeta terör estirdi. Şov uğruna trafikte akrobatik hareketler yapan sürücü, Kağıthane-Piyalepaşa ve Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde de aynı hareketleri sürdürdü. Üstelik o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. İHA