İstanbul’da gözlerken ırak ‘lüks’ mülteci gettosu!

Müteahhitleri yüzünden davalık olan ve 17 yıldır boş bulunan İstanbul'un turistik bölgesi Kavaklı'daki lüks villalardan oluşan site, Suriyelilerin gettosu haline dönüştü. Fuhuş ve kumar mafyasının da bölgede cirit attığını belirten bölge sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor. İşte Sözcü muhabiri tarafından ilk kez görüntülenen 'getto'daki son durum...

Beylikdüzü Kavaklı’da, 17 yıl önce kooperatif usulü yaptırılan ve müteahhitleri ile toprak sahipleri arasındaki anlaşmazlık yüzünden mahkemelik olup kaderine terk edilen lüks dubleks villalar mültecilerin mekanı oldu.

80 DUBLEKS VİLLA!

Daha önce Büyükçekmece ilçe sınırlarında bulunan, 2009 yılındaki yasal değişiklikle Beylikdüzü ilçesine bağlı bir mahalle haline dönüştürülen Kavaklı’daki 80 lüks villadan oluşan sitede şuan çoğu Suriyeli yaklaşık 300 mülteci yaşıyor. Tapuları olmadığı için elektrik ve su şebekesi de olmayan dubleks villalarda yaşamaya çalışan mülteciler, bölge sakinlerinin de tepkisini çekiyor.

“7 YIL ÖNCE BİRKAÇ AİLE GELDİLER…”

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan bölgedeki bir esnaf “2011 yılında buraya yerleşmeye başladılar. Önce birkaç aile geldi. Ardından sayı giderek arttı. Şuanda burada en az 300 Suriyeli var. Sık sık kavga ediyorlar. Gece gündüz bağırış çağırış eksik olmuyor. Çocuklarımızı oraya geçerler diye sokağa bile bırakamaz hale geldik. Bunları devletin daha korunaklı ve kontrol altına tutulabilen bir bölgeye göndermeleri gerekir” dedi.

ÇEVREDEKİ EV VE İŞ YERLERİNDEN KAÇAK ELEKTRİK ÇEKİYORLAR!

Getto haline gelen sitede elektrik ve suyun da kaçak kullanıldığını belirten bir başka esnaf ise “Geçen ay benim işletmemden kaçak elektrik çekmişler. Voltaj düşüklüğü olunca fark ettik. Önce kaçak hattı iptal ettim. Ancak baktık kış günü çoluk çocuk perişan durumdalar acıdım ve kaçak hata izin verdim” diye konuştu.

KUMAR VE FUHUŞ İDDİASI

Sitede sadece mültecilerin kalmadığını; kumardan, fuhuşa kadar birçok kirli işlerin de yürüdüğünü savunan bölge sahipleri gettonun boşaltılmasını istiyorlar.

BELEDİYE DE ŞİKAYETÇİ

Konuyla ilgili yoğun şikayet aldıklarını belirten Beylikdüzü Belediyesi yetkilileri de “Resmi olarak bölge ile ilgili sorun için yazışmalarımız sürüyor. Son olarak konuyla ilgili kaymakamlığa yeniden başvurduk. Emniyet de orada zaman zaman çalışma yapıyor. Belediye olarak biz de konunun takipçisiyiz. Temennimiz bölgedeki mültecilerin bir başka yere nakledilmeleri.” dediler.

POLİS OPERASYON YAPTI

Emniyet güçlerinin mercek altına aldığı ‘gettoya’ polisin de sık sık operasyon düzenlediği öğrenildi. En son geçen hafta villalara operasyon yapan polisin, oturma izni olmayan ve durumları şüpheli yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Beylikdüzü Kaymakamlığının da konuyla ilgili çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.