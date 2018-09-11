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İstanbul’da hava destekli huzur operasyonu başlatıldı

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin önlenmesi amacıyla yurt genelinde, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları noktalarda 81 İlde yapıldı.

android-time 17:38 11 Eylül 2018
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Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin önlenmesi amacıyla yurt genelinde, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları noktalarda 81 İlde yapıldı.

İstanbul’da da 39 ilçede Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğünün  katımıyla özellikle de 2018 Eğitim ve Öğretimin  başlaması öncesi huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişileri tespit ederek yakalamaya yönelik, başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye  Güven  Huzur Denetimi  adı altında uygulama gerçekleştirildi.

Denetime emniyetten birçok birim katıldı. DHA

Denetime emniyetten birçok birim katıldı. DHA

Denetim noktalarından birisi de Şişli Darülaceze Caddesi ve Kadıköy Kuşdili Caddesiydi. Polis ekipleri şüpheli görülen araçlar tek tek durdurulup araçlar ve kişiler didik didik  aranıp GBT kontrolünden geçirildi.

Belirli güzergahlarda polis araçları didik didik aradı. DHA

Belirli güzergahlarda polis araçları didik didik aradı. DHA

Son güncelleme: android-time 18:0911.09.2018
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