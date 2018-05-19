İstanbul’da iftar vakti: İstanbul’da iftar ve sahur ne zaman? İftara kaç saat kaldı? İşte 2018 imsakiyesi

İftara saatler kaldı bütün günü oruç tutarak geçirenler, heyecanla iftarın gelmesini ve orucunu açmayı bekliyor. İslam'da oruç tutan kullarının dualarının kabul olduğu buyruluyor. Huzurun ve bereketin simgesi kabul edilen Ramazan ayı Müslümanlar tarafından heyecanla karşılandı. İstanbul'da yaşayan milyonlar İstanbul'da iftara kaç saat kaldı merak ediyor. İşte İstanbul 2018 imsakiyesi...

İstanbul’da iftara kaç saat kaldı? Bu akşam İstanbul’da iftar saat 20.25’te açılacak. Ramazan ayında, oruç tutan kişilerin mide ve sindirim sistemi farklı çalışmaya başlar, bu nedenle yemek yerken birçok şeye dikkat etmek gerekir. Yaklaşık 12 saat dinlenmeye çekilen mideye aniden yüklenmek, sindirim sorunlarına neden olabilir. Bu nedenler orucu hafif yiyeceklerle açmak gerekir.

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RAMAZANDA SİGARA İÇENLER DİKKAT!

Diyetisyen Hilal Mercan, özellikle sigara kullananlar için çok önemli uyarılarda bulundu.Hilal Mercan, “Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç tutanların günlük beslenme şekli birdenbire değişiverir. Genelde kırmızı et, ekmek, pilav, makarna, hamur işleri, tatlı ve börek tüketimi artar. Buna karşılık meyve, sebze ve beyaz et tüketimi azalır.Dengeli beslenerek ‘Ramazan ayında hiç diyet olur mu?’ diyenlere yanıtımız: Evet. Bir günde almanız gereken besin değerlerini iftar ve sahura akıllı bir şekilde bölüştürerek sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Bunun için Ramazan’da sıkça yapılan beslenme hatalarından kaçınmalısınız” dedi.

“MUTLAKA SAHURA KALKIN”

Diyetsiyen Hilal Mercan Ramazan Boyunca dikkat edilmesi gerekenleri öyle sıraladı:

“İftar sırasında yemekle birlikte çay ve kahve içmek yemeklerden alınan vitaminleri öldüreceğinden bu içecekleri yemekten bir süre sonra içmenizde yarar var. Ramazan’da kilo vermek istiyorsanız günlük almanız gereken kaloriyi iftar ve sahur öğünlerine paylaştırın. Sebze ve meyve gibi düşük kalorili besinlere ağırlık verin. Hareketsiz kalmayın. İftardan sonra mutlaka yürüyüş yapın. Mutlaka sahura kalkın. Bu şekilde hem aç kaldığınız süre azalır hem de metabolizmanız daha az yavaşlar. Kolesterolünüz yüksekse ve oruç tutuyorsanız kırmızı et ve tereyağı tüketimini sınırlamanız, haftada en az 1-2 kez balık ve kuru baklagil yemeniz gerekiyor. Oruç tutarken vücut uzun süre susuz kalacağı için, iftar ve sahur arasında bol su içmeye özen gösterin. Su içmek bağırsak ve böbreklerin çalışmasını hızlandırır. Ancak yemek esnasında su içmek, sindirim sistemini bozabilir.”

Ramazan'da sigara içenler içinde uyarılarda bulunan Diyetisyen Mercan, “Ramazan’da sigara tiryakilerinin çoğu, iftar yemeğine başlamadan hemen bir sigara içer. Aç karnına içilen sigaranın zararları çok daha fazla olduğu için, yemekten önce sigara içmeyin. Uzun bir açlıktan sonra ağır yemek, kalbin yükünü artırabilir. Dolayısıyla kalp krizi, yüksek tansiyon, beyin kanaması ve felç gibi hastalıklar artabilir. Mide ülseri vak’alarında ülseri azdırabilir. Hamile olan, kan şekeri normalin altına düşen ve şeker hastaları, tansiyon hastaları, ateşli hastalıkları olanlar, sık ilaç alımının gerektiği durumlarda, verem ve kanser hastaları oruç tutmamalılar” diyerek açıklamasını noktaladı. (İHA)

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