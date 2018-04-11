İhale için ‘avanta’ verdi iş olmayınca polise koştu!

İstanbul polisi, film senaryolarını aratmayacak bir dolandırıcılık vakası ile karşı karşıya kaldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden çöp toplama ihalesini almak isteyen iş adamı, ihaleyi kolay yoldan almak için bazı şahıslara 'avanta' para verdi. İhalenin bu yöntemle alınamayacağı anlaşılınca da iş, 'kaçırılıp zorla senet imzalattırılan' bir hikayeye dönüştü. İşte film senaryolarını aratmayacak ilginç olayın detayları...

İstanbul Gasp Büro Amirliği ekiplerini harekete geçiren 16 Mart’ta yaşandı.İddialara göre, Reşat K. iş adamı Bişar Y. ile temasa geçerek Gaziosmapaşa Belediyesi’nin çöp toplama ihalesini kendisine verilebilecek kişilerle tanıştıracağını belirterek 5 bin lira istedi. Bişar Y. ise 5 bin lirayı vererek, Reşat K.’nın aracılığıyla Adil E. ile tanıştı.

Adil E., Bişar Y.’den ihale karşılığında ilk etapta 20 bin lira istedi. Bir süre sonra Bişar Y. kendisini arayarak para isteyen Adil E.’ye 40 bin lira daha verdi. 16 Mart Günü, Bişar Y.’ye kendisinden para isteyen Adil E.’ye “Siz bu işi yapamayacaksınız, paramı geri verin” demesi üzerine tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Adil E. para verme bahanesiyle, Bişar Y.’yi ikna ederek bir adreste buluşma ayarladı.

PARASINI ALMAK İÇİN GİTTİ AMA BU KEZ DE KAÇIRILDI

Buluşma adresine gelen Bişar Y. aralarında Adil E’nin de bulunduğu 5 kişi tarafından zorla Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi’ndeki bir oto galeriye götürüldü. Galeriden silahla tehdit edilen Bişar Y’ye zorla 1 milyon liralık senet imzalatıldı.

HEMEN ADLİYEYE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Senedi imzalamasının ardından serbest bırakılan Bişar Y. Gaziosmanpaşa Adliyesine giderek savcılığa şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren savcılığın talimatıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri,olayla ilgili çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında adresleri belirlenen Adil E. , Recep E. ,Eyüp E. ,Murtaza A. , Maşallah G., Reşat K. ve Dicle Ayşe Ö. isimli 7 şüpheli 30 Mart günü gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada tabanca, kılıç, 95 fişek, çelik yelek, kelepçe, bıçak ve 880 bin liralık 5 senet ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette yapılan ilk sorgulamaların ardından, Reşat K ve Dicle Ayşe Ö. serbest bırakıldı. Sorgularına devam edilen şüphelilerin daha önceden aynı yöntemle iş adamı İsmail Ö. ve Yakup D. ‘yi de dolandırdıkları ortaya çıktı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden de 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Murtaza A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.