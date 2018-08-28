İstanbul’da iki polis hırsızlık iddiası ile tutuklandı

İstanbul'da kaçak yaşayan yabancı uyruklu kişilerin evlerinden para çaldıkları iddia edilen 2 polis tutuklandı. Polislerle işbirliği yapan firari bir avukat hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler hakkında 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu’nun hazırladığı iddianameye göre olay şöyle gelişti; Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler S.K., ve O.Ç., izinli oldukları 11 Nisan 2018 günü saat 22.00 sıralarında Fatih Şehremini’ye gitti. Burada avukat B.Ö., ile buluşan şüpheliler bir kafede oturmaya başladı. Bir süre sonra elinde siyah bir poşetle yürüyen Çin uyruklu Chao Yang’ı gören şüpheliler, şahsı takibe aldı. Çin uyruklu şahıs eve girince şüpheliler de ardından girerek polis kimliklerini gösterdi.

Siyah poşeti açıp bakan polisler içinde bulunan cep telefonları ve ilaçların faturalarının olup olmadığını sordu. Chao Yang, polislere ilaçların bir arkadaşının kanser hastası kızına ait olduğunu söyledi.

KELEPÇE TAKIP EVDE BULUNAN 65 BİN TL’Yİ ALDILAR

Chao Yang ile aynı evde kalan Uygurlu Kader Kamıran ve Abuduxıkuer Maımaısıdıke’ye kelepçe takan şüpheliler, arama yaptıkları evde buldukları 65 bin lirayı aldılar. Şahısları da sivil araca bindirip karakola götüreceğiz diyerek Yenikapı’daki etkinlik alanına götürdüler. Polislerin yolda giderken şahıslara 10 bin dolar vermeleri durumunda serbest bırakacaklarını söylemesi üzerine durumdan şüphelenen Kader Kamıran, 155’i aradı.

RESMİ POLİSLERİ YANILTTILAR

Bir süre sonra olay yerine giden resmi polis ekibiyle karşılaşan şüpheliler, durumu kurtarmak adına, 155’i defalarca aradıklarını neden bu kadar geç kaldıklarını söyledi. Şehremini polis merkezine götürülen Çin uyruklu üç kişiye kaçakçılıkla mücadele suçu kapsamında işlem yapıldı. Polisler O.Ç., S.K., ve avukat B.Ö.’nün ise bilgi sahibi olarak ifadeleri alındı.

ÇİNLİNİN VERDİĞİ İFADEYLE ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Çinliler savcılığa sevk edildi. Olayın mağdurlarından Chao Yang, savcıya verdiği ifade de kendisini takip eden kişilerin polis olarak evlerine girerek 65 bin TL’sini çaldıklarını ayrıca 10 bin dolar vermeleri durumunda serbest bırakacaklarını söylediklerini aktardı. Bu ifade üzerine harekete geçen savcılık, yaptığı incelemede polisler O.Ç., S.K., ve avukat B.Ö.’nün görevli olmadıkları halde Çin uyruklu kişileri gözaltına almaya çalıştıklarını ve evlerinde arama yaptıklarını tespit etti. Ayrıca şüpheli O.Ç.’nin resmi polislere, 155’i kendisinin aradığını söylediğini ancak yapılan HTS incelemesinde olay tarihinde 155’i aramadığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ POLİSLER İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Savcılığın talimatı üzerine O.Ç., ve S.K., gözaltına alındı. 20 yıllık polis memuru olan O.Ç., savcılıktaki ifadesinde izinli olduğu gün S.K., ile Fatih’te buluştuklarını bir süre sonra avukat B.Ö.’nün yanlarına geldiğini, kafede otururken Çinli Chao Yang’ı poşet taşırken gördüklerini, uyuşturucu taşıyor şüphesiyle peşine düştüklerini ileri sürerek iddiaları kabul etmedi. Diğer şüpheli S.K., ise ifadesinde bir arkadaşından aldığı arabayla izinli gününde Fatih’e gittiğini, O.Ç., ile B.Ö.’nün Çinli Yang’ı uyuşturucu satıcısı şüphesiyle takip etmek istediğini, kendisinin eve girmediğini sadece araba kullandığını söylediği belirtildi.

İKİ POLİS TUTUKLANDI BİR AVUKAT FİRARDA

Savcılığın talebi üzerine iki polis çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Avukat B.Ö.’nün ise savcılıkla irtibata geçerek teslim olacağını bildirdiği ancak firarda olduğu ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı belirlendi. Şüpheliler hakkında, “Yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık” ve “İcbar suretiyle irtikap” suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“KAÇAK YAŞAYANLARDAN İSTİFADE ETMEK AMACIYLA BİR ARAYA GELDİLER”

Hazırlanan iddianamede, “Şüphelilerin Fatih bölgesinde bulunan çok sayıda yabancı uyruklu şahsın Türkiye’de kaçak yaşamasından ya da sınır dışı edilmeleri korkusundan istifade ederek, bu kişileri korkutarak haksız maddi menfaat sağlamak amacıyla bir araya geldikleri” ifadeleri kullanıldı.