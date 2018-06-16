İstanbul’da IŞİD operasyonu

İSTANBUL'da terör örgütü IŞİD'in Yabancı Terör Savaşçısı (YTS) hücrelerine operasyon düzenledi. TEM Polisinin düzenlediği baskında 30 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü IŞİD üyesi bazı şüphelilerin Suriye’deki savaş bölgelerine gitme hazırlığında olduğunu belirledi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) bilgilendirildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin YTS hücresinde faaliyet gösterdiği anlaşıldı. Bunun üzerine çalışmalar genişletildi. Araştırmalarda 7 ilçede 12 adres belirlendi. Adres tespitlerinin ardından operasyon kararı alındı. Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve TEM Operasyon Timi’nin eşliğinde belirlenen adreslere giren ekipler 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelile Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.