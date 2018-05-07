İstanbul’da İYİ Parti standına bıçaklı saldırı

İYİ Parti'nin İstanbul Bağcılar'da erken seçim için çalışmalar yapan üyelerine bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yedi İYİ Partilinin yaralandığı bildirildi. Saldırıyla ilgili yapılan operasyonda aralarında biri bıçaklı saldırgan olmak üzere sekiz kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Bağcılar’da seçim standı açan İYİ Partili gruba, dün saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırıda bulundu. Saldırıda parti standında bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırganlar ise kaçarak uzaklaştı. Hastane önünde açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Genel Sekreteri Dursun Aksu, “Saat 20.30 sıralarında 50-60 kişilik grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda arkadaşlarımız yaralandı. Bir arkadaşımızın durumu ağır” diye konuştu. İLGİLİ HABER Akşener: Hiçbir saldırı bizi iyilik yolundan döndüremeyecektir İYİ PARTİ’DEN AÇIKLAMA İYİ Parti’den yapılan açıklamada ise olay anlatılırken, “Türk milletine sükunet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli çalışmaları başlattık” denildi. “MERAK ETMEYİN İYİLER MUTLAKA KAZANIR” İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'sa saldırıyla ilgili olarak sosyal medyadan, “Bağcılar İlçe Başkanlığımızın imza standına kötüler tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Kötüler demokratik bir yarışı gençlerimiz arasında tehlikeli bir sürtüşme alanına taşıyorlar. Üstelik bunu başka anaların çocuklarını kullanarak yapmaya çalışıyorlar. Bu siyaset başarılarını milletimizi kutuplaştırmada bulan çaresizlerin cinnetidir. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk milletine sükûnet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli işlemleri başlattık. Merak etmeyiniz iyiler mutlaka kazanır. Twitlerimizdeki açıklama İYİ Parti'mizin resmi açıklamasıdır” ifadelerini kullandı. İLGİLİ HABER Muharrem İnce'den İYİ Partililere geçmiş olsun mesajı