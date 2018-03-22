İstanbul’da kahraman memur postanesini soydurmadı

İstanbul Ataşehir'de bir postaneye giren bir silahlı gaspçı, memurun direnişiyle karşılaşınca pes etti. Üzerine doğrultulan silaha fedakarca direnmesi üzerine eli boş postaneden çıkan gaspçı polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Herkesi hayrete düşüren olay 23 Şubat Günü saat 15.00 sıralarında Ataşehir’de bir postanede meydana geldi

İddialara göre, yüzü maskeli ve elinde silah bulunan bir gaspçı postaneye girdi. Postanede bir memurun çalıştığını fırsat bilen gaspçı silahını çıkartarak kasadaki paraları istedi. Postane çalışanı R.Ö. ise önce gaspçıyı ikna etmeye çalıştı. Sinirlenen gaspçı bankonun arkasına geçerek memuru tehdit etmeye başladı. Gaspçıyla memur arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede kahraman memur gaspçının silahını düşürdükten sonra yüzündeki maskeyi düşürerek güvenlik kameralarına deşifre etti.

Gaspçı eli boş bir şekilde olay yerinden ayrılırken, yaşadığı olayın şokunu atlatan memur polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelediği güvenlik kamerasında şüpheliyi tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu 42 yaşındaki gaspçı Ali Rıza T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı