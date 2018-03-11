İstanbul’da ‘Kangal Pençesi’ operasyonu

İstanbul Polisi tarihi bir operasyona imza attı. Hakkında 3 yıl kesinleşmiş cezası ve yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik 2 bin adrese 6 bin polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tarihi operasyon İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla yapıldı. İstanbul Polisi 39 ilçede hakkında 3 yıl üzeri kesinleşmiş cezası olan ve aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlatmıştı. Titiz yürütülen çalışma kapsamında şüphelilerin saklandığı adresler belirlendi. Tespitler üzerine gece saat 02:00 sularında 3 bin ekip ve toplam 6 bin polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi. İsmine KANGAL PENÇESİ verilen operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.