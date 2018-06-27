Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da kaza: Otomobil durağa girdi

Küçükçekmece'de otobüse çarptıktan sonra durağa giren otomobil biri ağır 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

android-time 14:43 27 Haziran 2018
Haberler Gündem
İstanbul’da kaza: Otomobil durağa girdi
Küçükçekmece'de otobüse çarptıktan sonra durağa giren otomobil biri ağır 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kaza sabah 08.15 sıralarında Küçükçekmece Yan Yol Avcılar istikametinde meydana geldi. Yolcu almak için otobüs durağına tam yanaşmadığı belirten otobüse arkadan gelen 2 otomobil çaptı. Savrulan araçlar biri otobüs durağına girdi.

 

Kazada durakta bekleyen iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yolculardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayın ardından kazanın sesini duyan Süleyman Ercan, “Ses geldi. Çıktım dışarı. Arkadan gelen taksiye, taksi de otobüse vurdu” diye konuştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Son güncelleme: android-time 17:3027.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar