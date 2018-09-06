İstanbul’da ‘kırmızı eldivenli’ gaspçılar yakalandı

İstanbul Bağcılar'da silahlarla girdikleri marketten 3 bin 500 lirayı alarak kaçan kırmızı eldivenli ve maskeli 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Gasp Büro Amirliği ekiplerini harekete geçiren olay 29 Temmuz Günü saat 21.00 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, kırmızı eldivenli gasp çetesi uzun zamandır takibe aldıkları bir markete ellerinde silahlarla girdi. Çalışanları silah doğrultarak etkisiz hale getiren zanlılar daha sonra kasadaki 3 bin 500 lira çalarak kayıplara karıştı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek çalışanların ifadesini aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda gaspçıların aynı motosikletle olay günü polis ekiplerinin uygulamasından da kaçtıkları öğrenildi. Kimlikleri belirlenen Mikail B. (24), E.M.(26) ve F.C.(22) soydukları markete yakın bir yerde birlikte kaldıkları evde polis ekiplerince yakalandı. Zanlıların oto hırsızlık suçlarından çok sayıda kayıtlarının da olduğu öğrenildi.Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mikail B. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.