İstanbul’da korkunç gasp

İstanbul Tuzla'da 2 ay önce işe aldıkları Gürcistan uyruklu iki kişi tarafından elleri ve ayakları bağlandıktan sonra darp edilen dükkan sahibi Orhan Çelik hayatını kaybederken, imam nikahlı olduğu öne sürülen eşi Şehriban Bakırlı ise oğlu L.B’nin tarafından kurtarıldı. Gaspçılardan biri yakalanırken, kayıplara karışan diğer şüpheli ise aranıyor.

İstanbul Polisi’ni harekete geçiren olay geçtiğimiz Cumartesi Günü 13.30 sıralarında yaşandı. İddialara göre, 59 yaşındaki Orhan Çelik Tuzla Mescit Mahallesi Laleli Sokak’ta elektronik mağazası işletiyordu.Çelik, iş için müracaat eden Gürcistanlı Giorgi Tsıtsılashvili(28) ve kardeşi Ganga Tsıtslashvili’yi(25) yanına aldı. Gürcistanlı iki kardeş geçtiğimiz Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Orhan Çelik’i mağazada bağlayarak başına poşet geçirerek darp etmeye başladı. Bu esnada işyerinin üst katında oturan Çelik’in imam nikahlı eşi Şehriban Bakırlı(47) olaydan habersiz bir şekilde iş yerine geldi. Gürcistanlı kardeşler olaydan habersiz olan kadını da bağlayarak kolundaki bilezikleri aldı.

Ardından Giorgi Tsıtsılashvili isimli gaspçı çiftin üst kattaki evlerine çıktı.Evde bulunan Şehriban Bakırlı’nın oğlu 15 yaşındaki L.B. ile gaspçı arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma esnasında L.B. eline geçirdiği saksıyı gaspçının başına vurarak etkisiz hale getirdikten sonra mahalle sakinlerinden yardım istedi. Olayın duyulmasının ardından mahalle sakinleri Çelik’in işyerine girdi. Mahalleli Orhan Çelik’in cansız bedeniyle karşılaşırken, Şehriban Bakırlı’nın ise ellerini çözdü. Olay yerine gelen polis ekipleri, Giorgi Tsıtsılashvili’yi gözaltına alırken, kayıplara karışan Ganga Tsıtslashvili’yi yakalamak için çalışma başlattı. Orhan Çelik’in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, Giorgi Tsıtsılashvili ise sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda şüphelinin, yanında çalıştıkları Orhan Çelik’ten alacakları olduğunu, olayı bu nedenle gerçekleştirdiklerini, öldürme niyetleri olmadığını söylediği iddia edildi.