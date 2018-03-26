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İstanbul’da korkunç infaz

Bağcılar'da ağaçlık alanda başından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

android-time 11:12 26 Mart 2018
Haberler Gündem
İstanbul’da korkunç infaz
Bağcılar'da ağaçlık alanda başından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde Merkez Mahallesi’nde bulunan ağaçlık alandan geçen vatandaşlar ağaçların altında hareketsiz yatan birini gördü.  Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken, hayatını kaybeden kişinin başından silah vurulduğu tespit edildi. Üzerinde yapılan aramalarda ise herhangi bir kimlik yada belge bulunamadı.  Olay yeri inceme ekipleri ceset çevresinde ve ağaçlık alanda delil aradı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.
(DHA)

Son güncelleme: android-time 11:2626.03.2018
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