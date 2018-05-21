İstanbul’da lüks site inşaatında yangın

Sarıyer Ayazağa’daki lüks site inşaatının strafor deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, yoğun duman nedeniyle göz gözü görmedi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Kemerburgaz Caddesi üzerindeki lüks bir site inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki lüks bir sitenin strafor deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine işçileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Seyrantepe, Kağıthane, Kemerburgaz ve İstinye itfaiye istasyonlarına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bodrum kattaki yangına müdahale etmeye başladı. Ekipler yangına müdahale ettiği esnada binadan çıkan dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Gözün gözün görmediği yangını söndürme çalışmalarını diğer binalardaki işçiler ise izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, duman tahliyesine geçildi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

İHA