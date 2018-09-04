İstanbul’da maganda operasyonu

İstanbul’da biri araçla diğeri motosikletle akrobatik hareketler yapan iki kişi gözaltına alındı. Motosiklet sürücüsü "Trafiğe kapalı alan yok. O yüzden yolda yaptım" diye kendini savundu.

İstanbul yollarında terör estiren magandalara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde motosikletli kadın sürücü tek teker üzerinde akrobatik hareketlerin görüntülerini yayınlaması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu Buse G. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

“TRAFİĞE KAPALI ALANIMIZ OLMADIĞI İÇİN”

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Buse G. çıkışta, “Ben insanların canını tehlikeye atmıyorum. Kapalı alanımız olmadığı için yolda yaptım. O görüntüler bir kereye mahsustu. Yıllarca önce yaptım ve tekrarlanmadı. Kapalı alanda devam edeceğim” dedi.

OTOMOBİLLİ MAGANDAYA 235 LİRA CEZA KESİLDİ

Öte yandan ekipler, TEM Otoyolu'nda aracıyla makas ve drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan 20 yaşındaki Çağatay Kazım Ç.'yi de gözaltına alındı.

Trafik magandalarına 46/2c Maddesi uyarınca, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 235 lira para cezası, 20 ceza puanı ile TCK 179. Maddesinden kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığını tehlikeye sokacak şekilde trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmaktan yasal işlem yapıldı.