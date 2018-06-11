İstanbul’da milyonluk puro operasyonu

İstanbul Tahtakale’de bulunan 2 iş hanına operasyon düzenleyen polis ekipler 1 milyon 200 bin lira değerinde sahte ve kaçak puro ile likit sigara ele geçirildi...

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polise yapılan bir ihbarda Fatih, Tahtakale'deki 2 handa kaçak ve sahte tütün ürünü bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri iki handa inceleme yaptı. Depo olarak kullanılan yerin kime ait olduğunun anlaşılması için teknik takip yapıldı.

Araştırmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı verildi. Adrese giren ekipler 23 bin 425 paket puro, 5 bin 340 sigara kağıdı, 3 bin 650 paket tütün ve 288 elektronik sigara ve likit nikotin ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 32 bin 703 ürünün piyasa değerinin 1 milyon 200 bin lira olduğu dile getirildi.

PURO KAÇAK KUTU YERLİ

Polis ele geçirilen puroların kaçak yollarla yurtdışından getirildiğini kutularının ise ülkemizde yapıldığını belirledi. Ünlü markalara ait kutulara yerleştirilen puroların sahte olabileceği dile getirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalanan depo sahibi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.