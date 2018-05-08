İstanbul’da milyonluk soygun!

İstanbul'da Kuyumcukent'ten çıkan kurye aracını durduran gaspçılar 1 milyon 200 bin lirayı aldıktan sonra, polis ekiplerine ateş ederek kaçtı. Olay anını kaydeden bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan şüpheliler Esenyurt'ta araçlarını da bırakıp kaçarken, polisin yakalama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Polisi’ni harekete geçiren olay, saat 09.30 sıralarında Bahçelievler Kuyumcukent kavşağında meydana geldi.

İddialara göre, Kuyumcukent’ten çıkan bir kurye aracını takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından şüpheliler kurye aracının önünü kesti. Silahla tehdit ettikleri kuryeleri etkisiz hale getiren gaspçılar araçta bulunan 1 milyon 200 bin lirayı gasp etti. Gaspçılardan biri motosiklete binerken diğer gaspçılar ise araçla kaçmaya başladı. Lüks araçlarıyla D-100 karayoluna çıkan gaspçılar yol kontrolü yapan polis ekiplerine de ateş açması üzerine polis alarma geçti. Yolların kapatılması üzerine gaspçılar Esenyurt civarında araçlarını bırakarak kaçmaya başladı. Gasp anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, polisin şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken olayla bağlantısı olabilecek kişileri de soruşturmaya devam ediyor.

Yolların kapatılması üzerine gaspçılar Esenyurt civarında araçlarını bırakarak kaçmaya başladı.

Gasp anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, polisin şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken olayla bağlantısı olabilecek kişileri de soruşturmaya devam ediyor.

