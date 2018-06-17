İstanbul’da miting trafiği

İstanbul'da seçimlere bir hafta kala siyasi partilerin miting programları ve bayram dönüşü olması nedeniyle özellikle köprülerde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Mega kentte bugün AKP ve HDP’nin mitingleri var ve bu nedenle bazı yollar trafiğe kapatıldı. AKP’nin mitingi Yenikapı Meydanı’nda. HDP’ninki ise Bakırköy’de yapılacak. Bunların üzerine bayram dönüş trafiği de eklenince İstanbul’da pazar günü yoğun bir trafik yaşandı.

KOCAELİ’DE YOĞUNLUK

Öte yandan Ramazan Bayramı’nın son gününde, TEM yolu ile D- 100 yolunun Kocaeli kesimi İstanbul yönünde yoğunluk meydana geldi.

Bayramı memleketinde ve tatil bölgelerinde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan köprü konumunda bulunan Kocaeli geçişinde 3 şeritten 2 şeride düşen Bekirdere rampası ve Hatipköy geçişleri ile Dilovası rampasında İstanbul yönüne doğru yoğunluk meydana geldi. İstanbul yönündeki yoğunluk nedeniyle sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Sapanca’dan İzmit’e yaklaşık 1 saatte ulaştıklarını belirten Resul Arslan, “Sapanca’da, akrabalarımızın yanına bayram ziyaretine gittik. Yaklaşık 1 saatte İzmit’e ulaştık. İstanbul’a kaç saatte ulaşırız, bilemiyorum. Umarım, yollar açıktır” dedi.