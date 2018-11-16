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İstanbul’da müze inşaatında yangın!

Beyoğlu'nda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim Heykel Müzesi inşaatında yangın çıktı. Depo olarak kullanılan odada kaynak yapılırken çıktığı öğrenilen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

android-time 17:16
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İstanbul’da müze inşaatında yangın!
Beyoğlu'nda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim Heykel Müzesi inşaatında yangın çıktı. Depo olarak kullanılan odada kaynak yapılırken çıktığı öğrenilen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fındıklı’da bulunan müze inşaatında saat 16.30 sıralarında, kaynak yapılırken kıvılcım sıçraması nedeniyle yangın çıktı. Çatı malzemelerinin deposu olarak kullanılan odada çıktığı öğrenilen yangın, inşaat işçilerinin söndürme çabalarına rağmen büyüdü.

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KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Fatih ve Beyoğlu itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmesinin ardından yangın kontrol altına alındı. DHA

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Son güncelleme: android-time 17:5916.11.2018
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