İstanbul’da Naz seferberliği

İstanbul Avcılar'da dün gece evi terk eden ve bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki Naz Aslan için polis ekipleri seferber oldu. Son günlerde yaşanan acı olaylar aileyi iyice tedirgin ederken, sosyal medyada da kayıp kızın bulunması için kampanya başlatıldı.

Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde yaşayan 13 yaşındaki Naz Aslan dün gece evi terk etti. Sabah uyandıklarında Naz Aslan’ı evde bulamayan aile cep telefonundan ulaşma çabaları ise sonuçsuz kaldı. Ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri Naz Aslan’ı bulmak için çalışma başlatırken, birçok sosyal medya kullanıcısı da hesaplarından Naz Aslan’ın kayıp ilanını paylaştı.



Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de Naz Aslan’ın ailesiyle görüşürken, sosyal medya hesabından kayıp ilanını paylaştı. Ailenin tedirgin bekleyişi sürerken ekiplerin, Naz Aslan’ı bulmak için çalışmaları sürüyor.