İstanbul’da Naz seferberliği

Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde yaşayan 13 yaşındaki Naz Aslan dün gece evi terk etti. Sabah uyandıklarında Naz Aslan’ı evde bulamayan aile cep telefonundan ulaşma çabaları ise sonuçsuz kaldı. Ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri Naz Aslan’ı bulmak için çalışma başlatırken, birçok sosyal medya kullanıcısı da hesaplarından Naz Aslan’ın kayıp ilanını paylaştı.
Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de Naz Aslan’ın ailesiyle görüşürken, sosyal medya hesabından kayıp ilanını paylaştı. Ailenin tedirgin bekleyişi sürerken ekiplerin, Naz Aslan’ı bulmak için çalışmaları sürüyor.