İstanbul’da o ilçelere 20 saat su yok!

Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy ve Eyüpsultan'ın bazı kesimlerine yarın saat 15.00'ten itibaren 20 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, ”Kuzey Çevreyolu İnşaatı İşi” kapsamında, Malkoçoğlu – Habipler ana isale hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan deplase (yer değiştirme) çalışmaları sebebiyle, 17 Ağustos 15.00 ile 18 Ağustos 11.00 saatleri arasında 20 saat süreyle bazı bölgelerde su kesintisi yapılacak.

İSKİ'den yapılan açıklamada, “Kuzey Çevreyolu İnşaatı İşi kapsamında, Malkoçoğlu – Habipler Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan deplase (yer değiştirme) çalışmaları sebebiyle; 17 Ağustos 2018 Cuma günü 15.00 ile 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü 11.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Sultangazi'de Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler, Askeri Bölge ve Yayla Mahallesine, Başakşehir'de Kayabaşı Mahallesine, Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi, Eyüpsultan'da ise Pirinççi Mahallesi. İstanbullulara önemle duyurulur” denildi.