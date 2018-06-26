İstanbul’da ölümden kıl payı kurtuldular

İstanbul'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yayaların bulunduğu kaldırıma çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazada araç sürücüsünün yapılan kontrollerinde 184 promil alkollü olduğunun belirlendiği iddia edildi.

Bahçelievler’de, kaldırımda otomobilin farını değiştirmeye çalışan oto aksesuarcı Emre Özkan ile müşterisi Resül Güney, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak kendilerine doğru hızla gelen otomobile ezilmekten kıl payı kurtuldu.

Olay, Yenibosna Atatürk Caddesi’nde, 17 Haziran 2018 tarihinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Caddede ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak önce önündeki araca, ardından kaldırıma çıkarak park halindeki bir başka otomobile çarptı. Kaldırımdaki otomobilin farlarını değiştirmeye çalışan oto aksesuarcı Emre Özkan ile otomobilin sahibi Resül Güney, aracın kendilerine doğru geldiğini fark edip kaçarak ölümden kıl payı kurtuldu.

Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza yapan araç sürücüsünün yapılan kontrollerinde 184 promil alkollü olduğunun belirlendiği iddia edildi. DHA