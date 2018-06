İstanbul’da palalı saldırgan dehşeti kamerada

Sultangazi’de bir işyerinde kız kaçırma meselesinden dolayı çıkan tartışmada taraflar birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada pala çeken saldırgan 2 kişiyi yaraladı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, başına darbe alan şahsa 32 adet dikiş atıldı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, cep telefonu satış mağazasında çalışan Okan E. (23), yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu Hasret Y.'yi (21) 4 kez ailesinden istedi. Ancak Okan E. ve ailesi, her defasında kızın ailesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine sevgilisi Hasret Y. ile anlaşan Okan E, önceki gün birlikte kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından kızına ulaşamayan baba A.Y., aynı gün kızının birlikte kaçtığı Okan E.’nin çalıştığı iş yerine geldi.

“Kızımın ve onun kafasına sıkarım”

Burada şahsı bulamayan baba A.Y., iş arkadaşı Ömer Ç.'ye (25) tehditler savurup, dükkandan ayrıldı. Tehdit edilmesinin ardından Ömer Ç. de Esentepe Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından kızına ulaşamadığı için daha da öfkelenen baba A.Y., eşi M.Y., oğlu B.Y., kızının teyzesi N.D. ve eski bir polis memuru M. ile birlikte dün saat 20.00 sıralarında Okan E.’nin çalıştığı iş yerine baskın yaptı. Kasada duran iş yeri sahibi Musa Ak’a Okan E.’yi soran baba A.Y. ve beraberindekiler, “Burada değil” sözünü duymalarının ardından güvenlik kamera görüntülerine bakmak istedi. Ancak iş yeri sahibi polis çağırmalarını ve onların polis merkezinden getirdikleri izin kağıdıyla görüntülere bakabileceklerini söyledi.

Palayla defalarca başlarına vurdu

Bunun üzerine sinirlenen A.Y. ve beraberindekiler dükkan sahibi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın bir anda büyümesi üzerine tekme ve tokatlar havada uçuştu. Kavga sürdüğü esnada ayırmak için içeriye giren Necip Şükrü isimli esnaf ve iş yeri sahibi Musa Ak , o esnada araçtan pala alan B.Y.'nin saldırısı sonucu başlarından ve yüzlerinden ağır şekilde yaralandı. Tüm bu yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaçan kızın ailesi iş yerine gelerek Ak ile konuşuyor. Bir süre sonra çıkan tartışma kavgaya dönüşüyor. Tekme ve yumrukların atıldığı kavga sonucunda pala çeken saldırgan 2 kişiyi başlarına vurarak yaralıyor. Bir süre sonrada saldırganlar iş yerinden çıkarak kaçıyor.

Birinin başına 32 dikiş atıldı, diğerinin yüzü sarıldı

Olayın ardından işyerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, başlarından yaralanan Musa Ak yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastaneye, Şükrü ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede müdahalesi yapılan Ak'ın başına 32 adet dikiş atıldığı, yüzünden ağır yaralanan Şükrü'nün ise yoğun bakımdan çıkartılarak müşahede altına alındığı öğrenildi.

Saldırganlar polise teslim oldu

Olay ardından işyerini basan 4 saldırganın, birlikte geldikleri eski polis memuru tarafından Esentepe Polis Merkezine götürülüp teslim oldu. Burada işlemleri yapılan saldırganların bugün mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi. Öte yandan baskına gelen eski polis memuru M.'nin yaklaşık 2 sene önce “rüşvet almak ve vermek” suçundan Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındığı ve meslekten ihraç edildiği bilgisine ulaşıldı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İSTANBUL (İHA)