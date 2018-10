İstanbul’da pet şişeni at, akbilini doldur dönemi başladı

Atık pet şişe ve alüminyum içecek kutusu karşılığında İstanbulkart'lara para yükleyen Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerinin ilki metronun İTÜ Ayazağa durağında hizmete açıldı. Toplu taşımalarda tek geçiş hakkı (2.60 TL) kazanmak isteyen vatandaşların cihaza 86 şişe atması gerekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geri dönüşüme katkı kapsamında hayata geçirilen Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerinin ilki metronun İTÜ Ayazağa durağında kullanıma sunuldu. Önümüzdeki günlerde yaygınlaması beklenen Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri atık pet şişe ve alüminyum içecek kutusu atan her İstanbulkart kullanıcısının kartına belirli miktar para yüklüyor. 0,5 litrelik pet şişe atana otomatik olarak 3 kuruş para yükleniyor. Yani bir vatandaş toplu taşımalarda tek geçiş hakkı kazanmak istiyorsa (2.60 TL) cihaza 86 şişe atmak durumunda. Geri dönüşüme destek amacıyla yapılan Akıllı Geri Dönüşüm Konteynera 0,33, 0,5, 1 ve 1,5 litrelik pet şişe; 0,33 ve 0,5 litrelik alüminyum içecek kutusu atılabiliyor.



“HER PET ŞİŞEYE BEDEL ÖDENECEK”

Geçtiğimiz günlerde Akıllı Geri Dönüşüm Konteynerini tanıtan ve detayları aktaran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal şunları söylemişti: “Belirli yerlere koyacağımız bu konteynerlarla pet şişelerin toplanması ve toplanırken de o pet şişeyi konteynere atan her kişinin İstanbulkart’ına bir bedel ödenmesi öngörüldü. 0,33 Litrelik, 0,5 litrelik, 1,5 litrelikler olmak üzere pet şişeler; 0,33 litrelik ve 0,5 litrelik metal içecek kutularının toplanmasıyla ilgili bir çalışma. 0,33 litrelik 10 gramlık petlerimiz atıldığı zaman İstanbulkart sahibine 2 kuruş, 0,5 litrelik pet şişeye 3 kuruş, 1 litrelik pet şişeye 6 kuruş, 1,5 litrelik pet şişeye 9 kuruş olmak üzere para yükleniyor. 0,33 litrelik alüminyum içecek kutusuna 7 kuruş, 0,5 litrelik alüminyum içecek kutusuna 9 kuruş olmak üzere para yüklüyoruz. Akıllı konteyner sisteminde, atıkları bu konteynere atan her kişiyi, her kartı takip edebilen bir yapı var. 50 pet şişe atan, 100 pet şişe atanlar Şehir Tiyatrolarımızdan ücretsiz bilet alabilme, sosyal tesislerimizde indirimli yemek yiyebilme gibi Büyükşehir Belediyemizin değişik hizmetlerinden de bu konuda öncelikli olarak istifade edebilecekler”