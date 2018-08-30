TEM polisinden PKK’nın lojistik yapılanmasına darbe

İSTANBUL TEM Polisi, bölücü terör örgütü PKK'nın lojistik yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütü üyesi bazı isimleri belirledi. Terör örgütünün kırsal alanlarında faaliyet gösteren ve İstanbul’a döndükleri iddia edilen şüpheliler TEM ekiplerince izlemeye alındı. Terör örgütü üyelerine barınma ve lojistik destek sağlayan şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı.

Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve TEM Operasyon Timi’nin desteğiyle 6 ilçedeki farklı adreslere baskın düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 45 fişek, örgütsel içerikli kitap, gazete ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.