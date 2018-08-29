İstanbul’da polis aracı devrildi! Yaralılar var

Başakşehir’de virajı alamayan bir polis minibüsü devrildi. Kazada bir polis memuru ve yabancı uyruklu bir vatandaş yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı TEM bağlantı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, virajı alamayan polis minibüsü devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bu sırada vatandaşlar araç içerisinde bulunan bir polis memurunu ve yabancı uyruklu bir vatandaşı araç içerisinden çıkarttı. Sağlık durumu iyi olan polis memuru ve deport işlemleri için araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu şahıs kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafik yoğunluğu yaşanırken, olay yerine gelen kurtarıcı ekibi devrilen minibüsü kaldırdı.

İHA