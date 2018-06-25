İstanbul’da resmi sonuçlar açıklandı! İşte İstanbul’da kesin olmayan seçim sonuçları….

İstanbul'da 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin kesin olmayan resmi sonuçları İl Seçim Kurulu tarafından açıklandı.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndaki İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na İstanbul’un 39 ilçesinden getirilen sonuçlar, veri merkezine girildi. Birleştirme tutanağının bir örneği İl Seçim Kurulu kapısına asılarak ilan edildi. Bir örneği de Yüksek Seçim Kurulu’na gönderilmek üzere imza altına alındı.

Tutanaklara göre, İstanbul’da 39 ilçede toplamda 9 milyon 304 bin 542 kişi Cumhurbaşkanlığı için oy kullandı. 147 bin 740 oy geçersiz sayıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi birleştirme tutanağına göre;

İstanbul birinci bölgede 3 milyon 790 bin 119 kişi oy kullandı. 59 bin 584 oy geçersiz sayıldı.

Recep Tayyip Erdoğan: 1 milyon 880 bin 128 oy,

Muharrem İnce: 1 milyon 322 bin 181 oy,

Meral Akşener: 174 bin 315 oy,

Selahattin Demirtaş: 313 bin 790 oy,

Temel Karamollaoğlu: 33 bin 640 oy,

Doğu Perinçek: 6 bin 481 oy aldı.

İstanbul ikinci bölgede 4 milyon 556 bin 344 kişi oy kullandı. 73 bin 343 oy geçersiz sayıldı.

Recep Tayyip Erdoğan: 2 milyon 199 bin 543 oy,

Muharrem İnce: 1 milyon 727 bin 788 oy,

Meral Akşener: 208 bin 264 oy,

Selahattin Demirtaş: 296 bin 699 oy,

Temel Karamollaoğlu: 42 bin 160 oy,

Doğu Perinçek: 8 bin 547 oy aldı.

İstanbul üçüncü bölgede ise 958 bin 79 kişi oy kullandı. 14 bin 813 oy geçersiz sayıldı.

Recep Tayyip Erdoğan: 498 bin 783 oy,

Muharrem İnce: 328 bin 52 oy,

Meral Akşener: 52 bin 979 oy,

Selahattin Demirtaş: 51 bin 272 oy,

Temel Karamollaoğlu: 10 bin 347 oy,

Doğu Perinçek: bin 833 oy aldı.

İstanbul’da toplamda 9 milyon 304 bin 542 kişi oy kullandı. 147 bin 740 oy geçersiz sayıldı.

Recep Tayyip Erdoğan: 4 milyon 578 bin 454 oy,

Muharrem İnce: 3 milyon 378 bin 21 oy,

Meral Akşener: 435 bin 558 oy,

Selahattin Demirtaş: 661 bin 761 oy,

Temel Karamollaoğlu: 86 bin 147 oy,

Doğu Perinçek: 16 bin 861 oy aldı.

MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLAR İSE ŞÖYLE

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun kesin olmayan resmi rakamlarına göre İstanbul'da Cumhur İttifakı toplam 4 milyon 639 bin 718 oy alırken Millet İttifakı 3 milyon 327 bin 36 oy aldı. İstanbul geneli milletvekili seçimlerinde Ak Parti 3 milyon 881 bin 814 oy alırken Cumhuriyet Halk Partisi 2 milyon 445 bin 461 oy, Milliyetçi Hareket Partisi 757 bin 195 oy, Halkların Demokratik Partisi 1 milyon 146 bin 479 oy, İyi Parti 742 bin 752 bin oy, Saadet Partisi 138 bin 823 oy aldı.