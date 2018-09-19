İstanbul’da şafak vakti operasyon!

İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şafak vakt Beykoz'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. ‘Torbacı’ diye tabir edilen satıcılara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Beykoz'da 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Geniş çaplı düzenlenen operasyonda arama yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul’da özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çok sayıda şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beykoz'da uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen 11 adrese baskın yapıldı.

Helikopter destekli, özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çok sayıda kişi göz altına alınırken, adreslere yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

“Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi”

Beykoz Çiftlik Mahallesi'nde E.Y.'ye ait olduğu öğrenilen, iki katlı müstakil binaya özel harekat ekipleri şafak baskını yaptı. Adrese yapılan aramalarda, evin kiler bölümünde çok sayıda kurutulmuş esrar maddesi ele geçirilirken, narkotik köpeği “Night” müstakil evin bahçesinde dikilmiş köklü uyuşturucu maddesi buldu. Öte yandan adreste yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silah ele geçirildi. Yapılan aramaların ardından E.Y. gözaltına alındı

Adreslerde armalar sürüyor İHA