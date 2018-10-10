İstanbul’da sağanak etkili oldu!

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina kenarlarına sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın İstanbul, Balıkesir, Kırklareli, Sinop, Afyonkarahisar, Muğla, Uşak ve Denizli çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağmur uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Beyoğlu Taksim Meydanı'nda sağanak yağış aniden bastırdı.

Etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar şemsiye ve elindekilerle korunmaya çalışırken bazıları ise binaların kenarlarına sığındı. Kısa süreli yağış ardından hava aydınlandı.

METEOROLOJİDEN YENİ UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın da yağmur uyarısında bulundu. Genel müdürlükten yapılan hava durumu açıklamasına göre yarın İstanbul, Balıkesir, Kırklareli, Sinop, Afyonkarahisar, Muğla, Uşak ve Denizli çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.