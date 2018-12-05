Son dakika! İstanbul’da art arda kazalar: 19 yaralı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniye art arda kazalar yaşandı. Esenyurt'ta sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü ağaca çarpıp devrildi. Kazada ikisi ağır 14 kişi yaralandı. Pendik'te de iki aracın karıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Esenkent Hadımköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre servis minibüsü sürücüsü seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, daha sonra yol kenarında ağaçlara çarparak takla attı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken sürücü ise kendi imkanları ile kapıyı açarak indi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ekibi ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içinde sıkışan vatandaşlar için itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Olayda 2’si ağır 14 kişi yaralandı. Bazı yolcular şoka girerken kazazede yakınları da olayı haber alır almaz geldi. Bazı kazazede yakınlarının ise sinir krizi geçirdiği görüldü.

PENDİK’TE İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1’İ AĞIR 5 YARALI

İstanbul Pendik’te de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada otomobil içerisinde sıkışan bir yaralı itfaiyenin yarım saat süren çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

İHA