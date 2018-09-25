İstanbul’da şiddetli rüzgar etkili oluyor

İstanbul’da şiddetli rüzgar etkili olamaya başladı. Vatan Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç yola devrildi. İstanbul Boğazı kıyılarında dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesinin arttığı gözlendi.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, etkisini gece de sürdürüyor. Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor.

İstanbul Boğazı kıyılarında dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi artarken, Üsküdar Kız Kulesi ve Kuzguncuk sahilde ise ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Rüzgarın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

Vatan Caddesi’nde ağaç yola devrildi

Vatan Caddesi’nde şiddetli rüzgarın etkisiyle gece saat 02:00 sıralarında ağaç yola devrildi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Devrilen ağaç iş makinesiyle kaldırıldı.

Polis ekipleri, ağacın kaldırılma çalışmaları sırasında trafiği bir süre Aksaray yönüne kapattı. Ağacın kaldırılma işlemi tamamladıktan sonra trafik normale döndü. AJANSLAR