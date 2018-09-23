İstanbul’da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Su kesintisinin akşam saat 19:00'a kadar sürmesi bekleniyor. Suların verileceği saatte bir değişiklik olması durumunda İSKİ'nin yeni bir açıklama yapacağı tahmin ediliyor. İSKİ resmi internet sitesinde su kesintisi ile ilgili açıklama;
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Güngören
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|23.9.2018 – 15:34
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2018 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız…
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Petroliş Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|23.9.2018 – 13:53
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2018 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız…
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İzzettin Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|23.9.2018 – 09:04
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2018 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız…
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