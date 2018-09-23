İstanbul’da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Yaz aylarında büyük kentlerde büyük sorun teşkil eden su kesintilerinin ardından vatandaşlar sular ne zaman gelecek merak ediyor. İSKİ resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

SULAR NE ZAMAN GELECEK? Su kesintisinin akşam saat 19:00'a kadar sürmesi bekleniyor. Suların verileceği saatte bir değişiklik olması durumunda İSKİ'nin yeni bir açıklama yapacağı tahmin ediliyor. İSKİ resmi internet sitesinde su kesintisi ile ilgili açıklama; Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Mehmet Nesih Özmen Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 23.9.2018 – 15:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2018 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız… Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Petroliş Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 23.9.2018 – 13:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2018 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız… Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : İzzettin Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 23.9.2018 – 09:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.9.2018 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız…

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